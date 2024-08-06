ВСУ прорвали границу с РФ? Что сейчас происходит в Курской области, все подробности (карта и видео)

На территорию России украинским воинам якобы удалось завести сразу несколько единиц бронетехники

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины якобы проникли в Курскую область России и на границе сейчас разворачиваются бои. Пропагандисты заявляют, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка.

В российских пабликах в социальных сетях началась настоящая паника и истерика. Местные так называемые "военкоры" утверждают, что якобы украинским воинам удалось завести на российскую территорию сразу несколько единиц бронетехники, промаркированных загадочным треугольником.

"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", — такое заявление сделал врио губернатора Курской области.

Сейчас, как утверждают россияне, ВСУ используют пехоту и бронетехнику.

"На границе с Курской областью российские военные (якобы, — Ред)уничтожили два танка противника", — сообщают российские "военкоры".

В то же время российский ТГ-канал "записки ветерана" пишет следующее: "ВСУ пытаются прорваться и в Белгородскую область".

Telegram-канал Mash сообщает, что якобы украинских воинов "откинули на границу РФ".

"По данным Mash, бой до сих пор идёт — сборную солянку из боевиков запрещённой РДК, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов теробороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации. Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области", — заявляют в российском паблике.

Более того, паблик пишет, что якобы минимум 20 бойцов ВСУ погибли, ещё около 50 ранены в результате попытки их прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области. Однако этому нет никаких подтверждений.

К слову, совсем недалеко от места всех событий находится Курская атомная электростанция. После появления информации о якобы прорыве, в сети активно начали "гуглить" эту АЭС.

Отметим, официального подтверждения словам россиян в Украине не давали.

Реакции на ситуацию в Курской области

Пока в пропагандистских Telegram-каналах настоящая истерика, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко обещает много хороших новостей.

"Многое будет новостей из курской области. Группировка армии РФ "север" проваливает оборону", — написал он.

Тем временем военный обозреватель Денис Попович на своей странице в Facebook шутит о создании СНР.

"Мы наблюдаем за появлением нового демократического государства – Суджанская народная республика", — отметил он.

Кандидат исторических наук и общественный деятель Андрей Плахонин на своей странице в соцсети также прокомментировал последние события:

"Уцелевшие украинские танки дезорганизованно вступают в Курск…И ведь ещё ранним утром, по инерции, наверное, разного рода эксперты выложили несколько текстов, как россиянам выгодно ещё больше растянуть украинские резервы. И тут же, без всякого перехода, доблестные российские пограничники отразили, уничтожена вся бронетехника, уцелевшие украинские танки движутся на Суджу… Так и захотелось спросить, а новое Прохоровском сражение реконструировать будут? Но вовремя вспомнил, что юбилей Курской битвы отгуляли в прошлом году".

Украинский блогер Сергей Стерненко пишет: "Суджа, вы готовы к референдуму?".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 августа в Курской области во время атаки дронов прогремели мощные взрывы. В частности, пострадал город Суджа и другие населенные пункты. Местные говорят, что взрывы также были слышны в Глушково, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.