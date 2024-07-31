Попали в "важный объект": ВСУ рассказали детали ночной атаки на Курскую область

Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания

В Вооруженных силах Украины подтвердили успешную ночную атаку в Курской области. В результате удара был поражен важный объект армии РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, в ночь на 31 июля украинские военные нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники противника вблизи города Курск.

"Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания. Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", — говорится в сообщении.

В настоящий момент детали результата поражения еще уточняются.

"Украинские воины и дальше будут принимать все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа", — отметили в ВСУ.

Напомним, что в ночь на 31 июля российские паблики распространили видео пожара в Курской области, который также сопровождался взрывами. Вражеское Министерство обороны заявило о якобы обстреле с помощью ракет "Нептун-МД" и дронов.

Ранее "Телеграф" писал что, ночь в Украине выдалась неспокойной. Взрывы звучали в нескольких областях, "шахеды" прорывались на Киев.