В Курской области загорелась больница: россияне уже кричат об "украинских беспилотниках" (видео)

Россияне сообщают о якобы атаке "беспилотников ВСУ"

В понедельник, 8 июля, в российской Судже (Курская область) по каким-то причинам загорелась больница. Россияне уже традиционно обвинили во всех своих проблемах Украину.

Видеозаписями с места происшествий поделились локальные telegram-каналы. Также свой комментарий дал и.о губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Смирнов заявил, что накануне в регионе якобы были замечены "дроны ВСУ", которые атаковали деревню Рубанщина из-за чего пострадал местный житель. Кроме того, он утверждает, что беспилотники также атаковали Суджанскую районную больницу из-за чего "там выбиты окна и посечен фасад здания". При этом он добавил, что обошлось без пострадавших.

Позже чиновник добавил, что там также произошло возгорание в районе крыши.

В некоторых источниках появилась информация, о том, что в этом здании находились российские военные. К примеру, об этом написал украинский блогер Сергей Стерненко.

Стоит отметить, что пожар в больнице Суджи любопытным образом произошел сразу после прилета по больнице "Охмадет" в Киеве, где проходили лечения больные дети. Россияне, к слову, уже попытались обвинить во всем Украину, заявив, что на больницу упала ракета ПВО.

Впрочем, после этого в сети показали видео момента прилета, на котором видно, какая именно ракета прилетела по мирному зданию, а также что это не падение обломков, как уже попытались объясниться пропагандисты.