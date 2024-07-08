Россия обвинила Украину в ударе по "Охматдету": видео с попаданием ракеты говорит об обратном

Россияне утверждают, что били исключительно по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, но это не так

В сети появилось видео, которое подтверждает прямой удар российской ракеты по столичной больнице "Охматдет". Это полностью опровергает заявления Минобороны РФ о том, что упала на здание якобы украинская ракета ПВО.

Отметим, что после прилета по медучреждению, в котором находятся дети, в Минобороны страны-агрессора поспешили оправдаться, что якобы били исключительно по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Ведомство заявляет, что по их целях отработала украинская ПВО, в результате чего ракета упала на здание.

"Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Впрочем, появившееся в сети видео удара по больнице больше не дает оккупантам шанса оправдать свое преступление. На кадрах видно, что российскую ракету не сбивали. Она четко попала по медучреждению.

Позже паблик в Telegram "Dnipro | OSINT с Гарбузом" опубликовал фотографию, на которой сравнили российскую ракету, летевшую аккурат в детскую больницу, российскую ракету Х-101 и ракету от ЗРК "Patriot". Сомнения быть не может — в "Охматдет" попала российская Х-101.

Добавим, что по словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате происшествия в больнице погибли два человека. Оба – взрослые. В частности, один врач.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук объяснил, почему российские оккупанты возобновили удары по Киеву в дневное время.