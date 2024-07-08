Росія звинуватила Україну в ударі по "Охматдиту": відео з влучанням ракети говорить про протилежне

Росіяни стверджують, що били виключно по об’єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ, але це не так

У мережі з’явилося відео, яке підтверджує прямий удар російської ракети по столичній лікарні "Охматдит". Це повністю спростовує заяви Міноборони РФ про те, що нібито впала на будівлю українська ракета ППО.

Зазначимо, що після прильоту медустановою, в якій перебувають діти, до Міноборони країни-агресора поспішили виправдатися, що нібито били виключно по об’єктах військової промисловості України та авіаційних баз ЗСУ. Відомство заявляє, що з їхньої мети відпрацювала українська ППО, внаслідок чого ракета впала на будівлю.

"Цілі удару досягнуті. Призначені об'єкти вражені. Заяви представників київського режиму про нібито навмисний ракетний удар Росії по цивільних об'єктах абсолютно не відповідають дійсності. Численні опубліковані фото та відеокадри з Києва однозначно підтверджують факт руйнувань внаслідок падіння української ракети ППО, запущеної з зенітного ракетного комплексу у межах міста", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Втім, відео удару по лікарні, що з’явилося в мережі, більше не дає окупантам шансу виправдати свій злочин. На кадрах видно, що російську ракету не збивали. Вона чітко потрапила по медустанові.

Пізніше паблік у Telegram "Dnipro | OSINT з Гарбузом" опублікував світлину, на якій порівняно російську ракету, яка летіла акурат у дитячу лікарню, російську ракету Х-101 та ракету від ЗРК "Patriot". Сумніві бути не може — в "Охматдит" поцілила російська Х-101.

Додамо, що за словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок пригоди в лікарні загинули двоє людей. Обидва – дорослі. Зокрема один лікар.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук пояснив, чому російські окупанти відновили удари по Києву вдень.