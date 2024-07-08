Енергетика, "Охматдит" чи збочення Путіна. Чому ворог відновив обстріли Києва вдень - пояснює експерт

Жахлива атака на Київ 8 липня не була спрямована на енергетичні об‘єкти

Зранку 8 липня Київ опинився під масованими ворожими обстрілами. На столицю летіли балістичні ракети й "Кинджали". Ворог завдав жорстокого удару по дитячій лікарні "Охматдит", пошкоджено ще кілька об‘єктів.

Таких масованих атак на українську столицю серед білого дня вже дуже давно не було. Чому вони відновилися? "Телеграф" уже аналізував, чому ворог вдарив по Києву вдень. Експерт припустив, що причиною можуть бути F-16. Та, можливо, ворог змінив тактику в плануванні ударів по українській енергетиці, адже вдень генерація більша, ніж вночі. Про це "Телеграф" запитав у аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука.

"Енергетика цього разу не була ціллю ворога. Скоріш за все, за "енергетичні" й "не енергетичні" атаки у РФ відповідають різні люди, бо "почерк" відрізняється, — розказав "Телеграфу" Юрій Корольчук. "По енергетиці дійсно частіше б`ють уночі. Хоча там стаціонарні об‘єкти, які ніхто нікуди не вивезе, можна цілитися у будь-який час доби — хоч вночі, хоч вдень.

Він також висловив свою думку щодо того, якою була мета цієї атаки.

"Сьогоднішня жахлива атака, як на мене, мала на меті, в тому числі "демонстраційну" ціль — посіяти панічні настрої серед українців та показово продемонструвати усьому світу можливості "російської зброї", — каже Корольчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час атаки 8 липня ворог завдав ударів по Кривому Рогу. Вже відомо про 10 померлих. Є кілька влучань у місті.