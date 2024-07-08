Потужна ракетна атака: в Україні масштабна повітряна тривога, де пролунали вибухи (оновлено)

Українців просять залишатися у безпечних місцях

Після нічної ракетної атаки по Україні окупанти знову розпочали обстріл. По всій території країни оголошено масштабну повітряну тривогу. Вже пролунав ряд вибухів.

Інформація про це з’явилась у моніторингових Telegram-каналах. Було зафіксовано крилаті ракети у повітряний простір України. За попередньою інформацією, йдеться про Іскандер-М/Іскандер-К. У зв’язку із загрозою громадян просять залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження.

UPD: Російські терористи масово атакували такі міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Випущено понад 40 ракет різних типів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

12:31 Удар по "Охмадиту" прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз.

12:30 Загалом внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинули близько 20 людей, близько півсотні поранено. Про це сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

11:55 У мережі показали будинок у Києві, куди потрапив уламок ракети.

11:54 Як повідомили у КМДА, станом на цю хвилину, попередньо відомо про сімох загиблих у Києві. Інформація уточнюється.

11:50 У ДСНС показали фото наслідків атаки по Києву.

11:34 По областях розпочався відбій тривоги. "Червоними" на карті залишаються Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська області, а також Крим.

11:47 У Кривому Розі, заздалегідь, десять людей загинуло, ще понад 30 поранено, з них десять людей перебувають у тяжкому стані

11:45 Під завалами лікарні Охматдит є діти. Люди розбирають завали своїми руками.

11:31 Станом на цю хвилину попередньо відомо про 5 загиблих. Ще 9 людей постраждали. Інформація уточнюється.

11:25 Володимир Зеленський прокоментував атаку щодо України.

11:06 Мер Києва Кличко повідомляє, що на цей час відомо про трьох постраждалих. Один із них госпіталізований. Двом – надали допомогу на місці. Перевіряється інформація про одного загиблого.

11:05 У КМДА повідомили наслідки атаки по Києву:

у Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

у Дніпровському палають уламки у житловій забудові.

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Деснянському районі займання будинку.

у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

11:00 З метро Лук'янівська у Києві евакуювали людей. У метро багато диму, поряд був приліт.

10:54 У Шевченківському районі Києва вибух, каже мер Віталій Кличко.

10:50 У Дніпрі знову чути вибухи.

10:46 Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах. Попередньо є спалах. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

10:45 Ракети летять у бік Запоріжжя.

10:44 Зафіксовано запуск ще одного "Кинджала".

10:43 У Дніпрі пролунали вибухи.

10:42 У соцмережах повідомляють, що над місцем прильоту у Києві піднімається густий чорний дим. Паблік пишуть, що горить багатоповерхівка. Інформація не перевірена.

10:41 У Кривому Розі пролунали повторні вибухи. У Дніпрі також було голосно.

10:40 Дві групи ракет летять до Києва.

10:38 Ракети летять у бік Дніпра, попереджають у Повітряних силах.

10:37 "Виклик медиків у Солом'янський район. Бригада слідує", — сказав мер Києва Віталій Кличко.

10:36 Зафіксовано повітряну ціль у бік Кривого Рогу.

10:35 Нова група ракет із півдня курсом на Дніпропетровську область.

10:34 Ракети на Переяслав, Канів. Одна ракета курсом на Житомир.

10:33 Усі ракети розгорнулися на Київ. Мешканців столиці просять бути обережними та перебувати в укриттях.

10:31 Зафіксовано "Кинджала" у напрямку Черкас.

10:29 У Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чути навіть у Броварах.

10:28 Крилаті ракети летять у бік Києва. Про це повідомили у Повітряних силах.

10:25 Ракети з Полтавщини пролетіли до району Канева, розвертаються та летять на Київ/Бровари.

10:23 Зафіксовано запуск "Кинджала".

10:22 Ракети з Житомирської області курсом на Тернопільську та Хмельницьку.

10:20 Є загроза обстрілу для Києва.

10:19 Ракети летять на Миргород.

10:13 Загроза ракет – Черкаська, Київська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська області. У повітрі додатково ще три борти ТУ-22М3 із Шайківки РФ.

10:08 Ракета пролетіла через Запоріжжя у бік Дніпропетровщини.

10:07 На Київщині ракети у напрямку Прип’яті. На Миколаївщині у напрямку Вінницької області. Кривим Рогом б’ють балістику. МіГ-31К із Саваслейки. Ту-22м3 із Шайківки.

10:01 На Чернігівщині до 5 ракет у напрямку Київщини. На Миколаївщині ракети на Первомайськ.

09:58 З Півночі вилетів гурт КР Х-101. Рух на Полтавщину із Чернігівської області. На Півдні дві групи Крилатих ракет у напрямку до Вознесенського району Миколаївської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Росія б’є по Дніпру та Миргороду, експерт назвав цілі атаки.