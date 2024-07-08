Мощная ракетная атака: в Украине масштабная воздушная тревога, где прогремели взрывы (обновлено)

Украинцев просят оставаться в безопасных местах

После ночной ракетной атаки по Украине оккупанты снова начали обстрел. По всей территории страны объявлена масштабная воздушная тревога. Уже раздался ряд взрывов.

Информация об этом появилась в мониторинговых Telegram-каналах. Было зафиксировано крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По предварительной информации, речь идет об Искандере-М/Искандере-К. В связи с угрозой граждан просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

UPD: Российские террористы массированно атаковали следующие города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Выпущено более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

12:06 Глава Офиса президент Андрей Ермак показал фото, сделанное возле Охматдита после атаки.

11:55 В сети показали дом в Киеве, куда попал обломок ракеты.

11:54 Как сообщили в КГГА, по состоянию на эту минуту, предварительно известно о семи погибших в Киеве. Информация уточняется.

11:50 В ГСЧС показали фото последствий атаки по Киеву.

11:47 В Кривом Роге, предварительно, десять человек погибли, еще более 30 ранены, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии

11:45 Под завалами больницы Охмадит есть дети. Люди разбирают завалы своими руками.

11:34 По областях начался отбой тревоги. "Красными" на карте остаются Полтавская, харьковская, Донецкая, луганская области, а также Крым.

11:31 По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5 погибших. Еще 9 человек пострадали. Информация уточняется.

11:25 Владимир Зеленский прокомментировал атаку по Украине.

11:06 Мэр Киева Кличко сообщает, что на данный момент известно о трех пострадавших. Один из них госпитализирован. Двум – оказали помощь на месте. Проверяется информация об одном погибшем.

11:05 В КГГА сообщили последствия атаки по Киеву:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском – обломки упали возле жилого дома;

в Днепровском пылают обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Деснянском районе возгорание дома.

в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдит, есть разрушения.

11:00 Из метро Лукьяновская в Киеве євакуируют людей. В метро много дыма, рядом был прилет.

10:54 В Шевченковском районе Киева взрыв, говорит мэр Виталий Кличко.

10:50 В Днепре снова слышны взрывы.

10:46 В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание. Об этом сказали в Киевской городской государственной администрации.

10:45 Ракеты летят в сторону Запорожья.

10:44 Зафиксирован пуск еще одного "Кинжала".

10:43 В Днепре прогремели взрывы.

10:42 В соцсетях сообщают, что над местом прилета в Киеве поднимается густой черный дым. Паблики пишут, что горит многоэтажка. Информация не проверена.

10:41 В Кривом Роге прогремели повторные взрывы. В Днепре также было громко.

10:40 Две группы ракет летят на Киев.

10:38 Ракеты летят в сторону Днепра, предупреждают в Воздушных силах.

10:37 "Вызов медиков в Соломенский район. Бригада следует", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

10:36 Зафиксирована воздушная цель в сторону Кривого Рога.

10:35 Новая группа ракет с юга курсом на Днепропетровскую область.

10:34 Ракеты на Переяслав, Канев. Одна ракета курсом на Житомир.

10:33 Все ракеты развернулись на Киев. Жителей столицы просят быть осторожными и находиться в укрытиях.

10:31 Зафиксирован "Кинжал" в направлении Черкасс.

10:29 В Киеве прогремели мощные взрывы. Их было слышно даже в Броварах.

10:28 Крылатые ракеты летят в сторону Киева. Об этом сообщили в Воздушных силах.

10:25 Ракеты из Полтавщины пролетели в район Канева, разворачиваются и летят на Киев/Бровары.

10:23 Зафиксирован пуск "Кинжала".

10:22 Ракеты из Житомирской области курсом на Тернопольскую и Хмельницкую.

10:20 Есть угроза обстрела для Киева.

10:19 Ракеты летят на Миргород.

10:13 Угроза по ракетам – Черкасская, Киевская, Черниговская, Житомирская, Ровенская области. В воздухе дополнительно еще три борта ТУ-22М3 из Шайковки РФ.

10:08 Ракета пролетела через Запорожье в сторону Днепропетровщины.

10:07 В Киевской области ракеты в направлении Припяти. На Николаевщине в направлении Винницкой области. По Кривому Рогу бьют баллистику. МиГ-31К из Саваслейки. Ту-22м3 из Шайковки.

10:01 В Черниговской области до 5 ракет в направлении Киевщины. В Николаевской области ракеты на Первомайск.

09:58 С Севера вылетела группа КР Х-101. Движение на Полтавщину из Черниговской области. На Юге две группы Крылатых ракет по направлению к Вознесенскому району Николаевской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Россия бьет по Днепру и Миргороду, эксперт назвал целые атаки.