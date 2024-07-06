В Одессе прогремели взрывы: над городом поднимается столб дыма (фото)

Сообщалось об угрозе удара баллистикой

Во время воздушной тревоги в Одессе после 11 часов в субботу, 6 июля, прогремел взрыв. Над местом поднимается дым.

О взрыве в Одессе сообщила корреспондентка "Телеграфа". В сети пишут о прилете и публикуют фото столба дыма, который поднимается в небо после взрыва.

"Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!", — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

Перед взрывом Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Отбой воздушной тревоги дали в 11:57.

Как сообщал "Телеграф", ночь на субботу, 6 июля, россияне атаковали Украину "шахедами". Известно о взрывах в Сумах, Полтавской и Днепропетровской областях. Враг атаковал Украину с применением 27 "шахедов", запуская их из Крыма и Курской области. Силы ПВО сбили 24 из них. В Сумах враг нанес удар "шахедом" по энергетической инфраструктуре. В городе отключился свет и водоснабжение, ведутся ремонтные работы. В домах сумчан постепенно появляется электроэнергия и вода.