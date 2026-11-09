Налет дронов и удар по важному мосту в России. Хронология войны — день 1720

9 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 9 ноября. Россияне продолжают террор мирных украинцев и наносят удары по жилым домам, энергетике и другим объектам, из-за чего люди сталкиваются с бесконечными воздушными тревогами, отключениями света и т.д. Более того, есть слухи о якобы намерениях агрессора нанести ракетные удары по Киеву и провести атаки по мостам в Днепре.

Как проходит 1720-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия активно атакует Украину дронами, в воздушном пространстве много вражеских БпЛА.

Полтавская ОВА о последствиях удара по Кременчугу: По уточненной информации, количество травмированных возросло до семи человек. В медицинские учреждения госпитализированы еще два человека.

Силы обороны поразили автомобильный мост через реку Миус в Ростовской области утром 8 ноября. В результате атаки украинскими беспилотниками движение по участку трассы перекрыли. Снимок поврежденного моста опубликовал OSINT-аналитик Dnipro Osint (Гарбуз). Переправа является важным логистическим маршрутом для русской оккупационной армии.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит так:

Карта, где идут бои в Украине 09.11.2026

С ситуацией в Украине 8 ноября можно ознакомиться в этом материале: Атака на Кременчуг и повышенная угроза Киеву. Хронология войны — день 1719

О новостях и событиях 7 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: В Украине начали вводить светомаскировку. Хронология войны — день 1718

О том, что происходило 6 ноября, читайте в трансляции: Россия готовит новые удары, ситуация в Киеве ухудшилась. Хронология войны — день 1717