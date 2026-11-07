Взрывы в Киеве и пострадавшие в Броварском районе. Хронология войны — день 1718

7 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 7 ноября. Россия продолжает терроризировать мирных украинцев, из-за чего фиксируются новые удары по энергетике и даже в выходные продолжают действовать графики отключения электроэнергии. Более того, власти Украины предупреждают, что агрессор готовит и новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре.

Как проходит 1718-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 7 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Киеве раздавались взрывы во время воздушной тревоги — Воздушные силы сообщали о ракетах на столицу. Вскоре после этого снова объявили ракетную опасность.

В результате вражеской атаки ударных дронов в Броварском районе пострадали два человека, сообщил председатель Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

В Сумах количество пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами возросло до семи человек.

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главнокомандующим Михаилом Драпатым готовит кадровые решения в Вооруженных Силах Украины.

Между тем карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта, где идут бои в Украине 07.11.2026

О новостях и событиях 6 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Россия готовит новые удары, ситуация в Киеве ухудшилась. Хронология войны — день 1717

О происходящем 5 ноября читайте в трансляции: Удары по энергетике и идея онлайн-выборов в Украине. Хронология войны — день 1716

Ситуацией в Украине 4 ноября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером перед переговорами в Абу-Даби. Хронология войны — день 1715