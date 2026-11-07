Вибухи в Києві та постраждалі у Броварському районі. Хронологія війни - день 1718

7 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 7 листопада. Росія продовжує тероризувати мирних українців, через що фіксуються нові удари по енергетиці та навіть на вихідних продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Більш того, влада України попереджає, що агресор готує і нові удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.

Як проходить 1718-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги — Повітряні сили повідомляли про ракети на столицю. Невдовзі після цього знову оголосили ракетну небезпеку.

Внаслідок ворожої атаки ударних дронів у Броварському районі постраждали двоє людей, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Сумах кількість постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами зросла до семи людей.

Володимир Зеленський повідомив, що разом із головнокомандувачем Михайлом Драпатим готує кадрові рішення у Збройних силах України.

Тим часом карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта, де йдуть бої в Україні 07.11.2026

Про новини та події 6 листопада "Телеграф" розповідав тут: Росія готує нові удари, ситуація у Києві погіршилася. Хронологія війни — день 1717

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у трансляції: Удари по енергетиці та ідея онлайн-виборів в Україні. Хронологія війни — день 1716

З ситуацією в Україні 4 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером перед переговорами в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1715