Підготовка до переговорів в Абу-Дабі та обіцянки Трампа щодо України. Хронологія війни - день 1717

6 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 6 листопада. Російські війська не припиняють щоденні обстріли, а ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу сталось 167 бойових зіткнень. Тим часом підготовка до нового переговорного треку в Абу-Дабі триває.

Як проходить 1717-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Буде велика угода і вона зачепить не лише Україну, – Трамп.

"Я можу навіть сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, чудова угода. Усі будуть у захваті".

Ні на місцях, ні на полі бою ми не бачимо жодних ознак готовності Росії до серйозних переговорів. Досягти справедливого і всеосяжного миру можна лише тиском на Росію, санкціями, посиленням України та пакетом стримування для неї, — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Інші заяви глави МЗС з пресконференції у Бухаресті:

У нас є дієві пропозиції. Але потрібно тиснути на Росію

Ми прагнемо зберегти цю динаміку. Україна використовує кожну нагоду, щоб прискорити мирні зусилля. Ми хочемо завершити цю війну, яка точиться на нашій землі. Наші люди страждають

Найближчими днями очікуємо переговорів в Абу-Дабі. Зосередимося на безпековому порядку денному, заходах зміцнення довіри та можливому порядку денному потенційної зустрічі Зеленського й Путіна

Безумовно, після проміжних виборів до Конгресу США ми очікуємо нової динаміки. Будь-які зміни завжди відкривають нові можливості. Тож так, ми розраховуємо на нову динаміку та нові кроки на підтримку України.

Ми потрібні США, адже наша безпека невіддільна від безпеки Сполучених Штатів

Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у трансляції: Удари по енергетиці та ідея онлайн-виборів в Україні. Хронологія війни — день 1716

З ситуацією в Україні 4 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером перед переговорами в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1715

Про новини та події 3 листопада "Телеграф" розповідав тут: Приліт по ТЦ в Одесі та блекаут у Житомирі. Хронологія війни — день 1714