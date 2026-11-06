Підготовка до переговорів в Абу-Дабі та обіцянки Трампа щодо України. Хронологія війни - день 1717
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6 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 6 листопада. Російські війська не припиняють щоденні обстріли, а ситуація на фронті залишається напруженою. За минулу добу сталось 167 бойових зіткнень. Тим часом підготовка до нового переговорного треку в Абу-Дабі триває.
Як проходить 1717-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Буде велика угода і вона зачепить не лише Україну, – Трамп.
"Я можу навіть сказати, що вона може охоплювати всю Європу. Це буде велика, чудова угода. Усі будуть у захваті".
Ні на місцях, ні на полі бою ми не бачимо жодних ознак готовності Росії до серйозних переговорів. Досягти справедливого і всеосяжного миру можна лише тиском на Росію, санкціями, посиленням України та пакетом стримування для неї, — міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Інші заяви глави МЗС з пресконференції у Бухаресті:
- У нас є дієві пропозиції. Але потрібно тиснути на Росію
- Ми прагнемо зберегти цю динаміку. Україна використовує кожну нагоду, щоб прискорити мирні зусилля. Ми хочемо завершити цю війну, яка точиться на нашій землі. Наші люди страждають
- Найближчими днями очікуємо переговорів в Абу-Дабі. Зосередимося на безпековому порядку денному, заходах зміцнення довіри та можливому порядку денному потенційної зустрічі Зеленського й Путіна
- Безумовно, після проміжних виборів до Конгресу США ми очікуємо нової динаміки. Будь-які зміни завжди відкривають нові можливості. Тож так, ми розраховуємо на нову динаміку та нові кроки на підтримку України.
- Ми потрібні США, адже наша безпека невіддільна від безпеки Сполучених Штатів
Про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у трансляції: Удари по енергетиці та ідея онлайн-виборів в Україні. Хронологія війни — день 1716
З ситуацією в Україні 4 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером перед переговорами в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1715
Про новини та події 3 листопада "Телеграф" розповідав тут: Приліт по ТЦ в Одесі та блекаут у Житомирі. Хронологія війни — день 1714