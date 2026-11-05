Майже півсотні жертв, зруйнована школа та четверта доба пошуків: що відомо про удар по Комишувасі (фото, відео)

Рятувальники продовжують розбирати уламки

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У селищі Комишуваха Запорізького району продовжується пошуково-рятувальна операція після масованого російського авіаудару 2 листопада. За чотири дні рятувальники витягли з-під завалів тіла 42 загиблі. Ще 33 людини можуть залишатися під конструкціями, що обрушилися.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Фахівці працюють на місці трагедії четверту добу. До операції залучили рятувальників, співробітників Державного рятувального загону ДСНС.

За даними поліції Запорізької області, з-під завалів витягли тіла 42 загиблих. Наразі також встановлюють особи невідомих загиблих. Пошукові роботи продовжуються: під руїнами ще можуть перебувати люди.

Рятувальники продовжують розбирати завали після російського авіаудару по Комишувасі

Рятувальники продовжують розбирати завали після російського авіаудару по Комишувасі

Що сталося у Комишувасі 2 листопада

Вранці 2 листопада російські війська завдали масованого авіаудару по селищу Комишуваха Запорізького району. Натомість місцеві жителі зібралися біля підземної школи, щоб отримати гуманітарну допомогу, зокрема хліб.

За інформацією голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Івана Федорова, російські військові застосували дев’ять керованих авіабомб. Серед них були боєприпаси ФАБ-3000, маса вибухової речовини у яких перевищує 1,4 тонни.

Люди намагалися сховатись від обстрілу в підземній школі, але вона не витримала потужних ударів. Будинок зруйнувався, під завалами опинилися десятки людей.

У соціальних мережах з’явилася окрема гілка, присвячена трагедії у Комишувасі. Користувачі публікують та розповсюджують матеріали та скріншоти, пов’язані з нею.

Як виглядала підземна школа до російського удару

Підземну школу збудували на території Комишуваської гімназії "Джерело". Її наземний корпус російські війська зруйнували ще у липні 2023 року.

Новий освітній простір офіційно відкрили 17 жовтня 2025 року. Воно знаходилося приблизно на семиметровій глибині та було розраховане на навчання до тисячі дітей у дві зміни.

Підземна школа у Комишувасі стала місцем трагедії після російського авіаудару

Школу обладнали за проектом будівництва підземних освітніх просторів. За словами Івана Федорова, роботи виконали відповідно до будівельних нормативів, об’єкт пройшов необхідні перевірки, після чого його передали місцевій громаді.

У школі були навчальні класи та приміщення для занять. Після відкриття діти близько двох місяців відвідували її очно, потім навчання перевели у дистанційний формат.

До удару підземна школа у Комишувасі служила місцем очних занять дітей

Пізніше будівлю використовували й інших цілей. Там розмістили пункт незламності та центр життєстійкості, а місцеві жителі могли отримати гуманітарну допомогу. Саме там 2 листопада зібралися люди, коли російська армія завдала авіаудару.

Підземна школа до удару була обладнана для очних занять дітей

Як повідомляв "Телеграф", до 6:15 кількість постраждалих від удару по медичній установі в Харківській області досягла 62 осіб про постраждалих у Харківській області. Цей епізод дає ширший контекст удару по Комишуваху: в обох випадках обстріл торкнувся цивільного об’єкта і людей, які були поруч. Проте джерело повідомляє про постраждалих у Харківській області, а не про загиблих у Комишуваху, тому ці цифри не можна безпосередньо зіставляти.