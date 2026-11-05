Почти полсотни жертв, разрушенная школа и четвертые сутки поисков: что известно об ударе по Камышевахе (фото, видео)

Спасатели продолжают разбирать обломки

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В поселке Камышеваха Запорожского района продолжается поисково-спасательная операция после массированного российского авиаудара 2 ноября. За четыре дня спасатели извлекли из-под завалов тела 42 погибших. Еще 33 человека могут оставаться под обрушившимися конструкциями.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Специалисты работают на месте трагедии четвертые сутки. К операции привлекли спасателей, сотрудников Государственного горноспасательного отряда ГСЧС.

По данным полиции Запорожской области, из-под завалов извлекли тела 42 погибших. Сейчас также устанавливают личности неопознанных погибших. Поисковые работы продолжаются: под руинами еще могут находиться люди.

Спасатели продолжают разбирать завалы после российского авиаудара по Камышевахе

Спасатели продолжают разбирать завалы после российского авиаудара по Камышевахе

Что произошло в Камышевахе 2 ноября

Утром 2 ноября российские войска нанесли массированный авиаудар по поселку Камышеваха Запорожского района. В это время местные жители собрались возле подземной школы, чтобы получить гуманитарную помощь, в частности хлеб.

По информации главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Ивана Федорова, российские военные применили девять управляемых авиабомб. Среди них были боеприпасы ФАБ-3000, масса взрывчатого вещества в которых превышает 1,4 тонны.

Люди пытались укрыться от обстрела в подземной школе, но она не выдержала мощных ударов. Здание разрушилось, под завалами оказались десятки человек.

В социальных сетях появилась отдельная ветка, посвященная трагедии в Камышевахе. Пользователи публикуют и распространяют материалы и скриншоты, связанные с ней.

Как выглядела подземная школа до российского удара

Подземную школу построили на территории Камышевашской гимназии "Джерело". Ее наземный корпус российские войска разрушили еще в июле 2023 года.

Новое образовательное пространство официально открыли 17 октября 2025 года. Оно находилось примерно на семиметровой глубине и было рассчитано на обучение до тысячи детей в две смены.

Подземная школа в Камышевахе стала местом трагедии после российского авиаудара

Школу оборудовали по единому проекту строительства подземных образовательных пространств. По словам Ивана Федорова, работы выполнили в соответствии со строительными нормативами, объект прошел необходимые проверки, после чего его передали местной громаде.

В школе были учебные классы и помещения для занятий. После открытия дети около двух месяцев посещали ее очно, затем обучение перевели в дистанционный формат.

До удара подземная школа в Камышевахе служила местом очных занятий детей

Позже здание использовали и для других целей. Там разместили пункт несокрушимости и центр жизнестойкости, а местные жители могли получить гуманитарную помощь. Именно там 2 ноября собрались люди, когда российская армия нанесла авиаудар.

Подземная школа до удара была оборудована для очных занятий детей

Как сообщал "Телеграф", к 6:15 число пострадавших от удара по медицинскому учреждению в Харьковской области достигло 62 человек о пострадавших в Харьковской области. Этот эпизод дает более широкий контекст удара по Камышевахе: в обоих случаях обстрел затронул гражданский объект и людей, находившихся рядом. Однако источник сообщает о пострадавших в Харьковской области, а не о погибших в Комышувахе, поэтому эти цифры нельзя напрямую сопоставлять.