Атака дронов на Днепр и пожар в Киевской области после взрывов. Хронология войны – день 1716

5 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 5 ноября. Россияне продолжают атаковать украинские города, вследствие графики отключений света охватывают все больше регионов. Тем временем Украина готовится к переговорам с США и Россией в Абу-Даби.

Как проходит 1716-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 5 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре раздаются взрывы.

В Софиевской Борщаговке на Киевщине горят склады и торговые помещения, над районом поднимается огромное зарево после прилета.

Демократы в Конгрессе США могут добиться нового пакета помощи Украине и преодолеть вето Трампа, — Reuters. Получив контроль над двумя палатами Конгресса, демократы смогут самостоятельно определять, какие вопросы выносить на голосование. Это может позволить одобрить новую помощь Украине. По оценке агентства, законопроект может набрать необходимые две трети голосов для преодоления президентского вето.

В Брюсселе обсудили план восстановления Украины и ее финансирования на 2027 год, — Умеров. Украинская делегация провела две встречи с международными партнерами. На первой обсудили Prosperity Plan – план послевоенного восстановления, привлечения инвестиций и развития экономики.

В переговорах приняли участие представители ЕС, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock. Стороны уже согласовали следующие шаги и сроки их выполнения, но детали пока не разглашаются.

Вторая встреча касалась финансовых потребностей Украины на 2027 год: расходов на оборону, дефицита бюджета и источников его покрытия. Завтра переговоры продолжатся. Главная тема – гарантии безопасности для Украины.

О происходящем 4 ноября читайте в трансляции: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером перед переговорами в Абу-Даби. Хронология войны — день 1715

С ситуацией в Украине 3 ноября можно ознакомиться в этом материале: Прилет по ТЦ в Одессе и блэкаут в Житомире. Хронология войны — день 1714

О новостях и событиях 2 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне запустили дроны и ударили по школе, где раздавали гуманитарку. Хронология войны — день 1713