Танкеры с дизелем РФ для США сменили курс, а Россия хочет усилить атаки. Хронология войны – день 1715

4 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 4 ноября. Российские войска продолжают одну из самых больших атак на украинскую энергетику. Как следствие в Житомире и Ковеле блэкаут. Тем временем идет подготовка к встрече украинской и российской делегации с Меланией Трамп. Ситуация на фронте остается напряженной.

Как проходит 1715-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские танкеры с дизелем резко изменили курс и больше не направляются в США: из трех судов только одно сохраняет американское направление.

Россия хочет усилить удары по Украине после выборов в США, – Bloomberg.

В кремле ожидают, что позиции Трампа ослабеют после промежуточных выборов в Конгресс. Москва хочет добиться отмены санкций и возобновления экономического сотрудничества – без обязательного прекращения войны.

О происходящем 3 ноября читайте в трансляции: Прилет по ТЦ в Одессе и блэкаут в Житомире. Хронология войны — день 1714

С ситуацией в Украине 2 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россияне запустили дроны и ударили по школе, где раздавали гуманитарку. Хронология войны — день 1713

О новостях и событиях 1 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: "Ядерная тревога" и детали зверств в Олешках. Хронология войны — день 1712