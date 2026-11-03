Атака дронов на украинские города и перебои со светом после взрывов. Хронология войны – день 1714

3 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 3 ноября. Российские войска решили воспользоваться плохой погодой и запустили табуны дронов, которые атакуют украинские города. Из-за обстрелов ситуация в энергетике становится все труднее, ведь отключения начали действовать в большем количестве областей.

Как проходит 1714-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Днепре были слышны взрывы.

В Житомире исчезли свет и вода после удара РФ по важному энергетическому объекту. Мониторы сообщают, что в воздушном пространстве Украины около 50 реактивных/обычных "Шахедов" – и большинство из них уходят на Западные регионы. После взрывов массово исчезает свет в Черновцах и есть перебои в Ивано-Франковской области.

О происходящем 2 ноября читайте в трансляции: Россияне запустили дроны и ударили по школе, где раздавали гуманитарку. Хронология войны — день 1713

Ситуацией в Украине 1 ноября можно ознакомиться в этом материале: "Ядерная тревога" и детали зверств в Олешках. Хронология войны — день 1712

О новостях и событиях 31 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Россияне атаковали дронами Киев, а часть поездов сменила маршруты из-за обстрела. Хронология войны — день 1711