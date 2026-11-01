Взрыв в Виннице и табуны дронов над Украиной. Хронология войны — день 1712

1 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 1 ноября. Российские войска продолжают круглосуточные атаки на украинские города. Между тем, ситуация на фронте остается напряженной. Количество боев ощутимо возросло, ведь за минувшие сутки было зафиксировано 245 боевых столкновений.

Как проходит 1712-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Виннице был слышен взрыв.

Из-за сильной облачности сегодня пускает большое количество обычных БПЛА: надеются усложнить их обнаружение нашими дронами-перехватчиками, — советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Зеленский намерен обсудить с отдельными партнерами возможность временно передать Украине 10–30 ракет для противовоздушной обороны из своих запасов. По его словам, подобные договоренности с партнерами Украины были несколько раз во время войны.

С ситуацией в Украине 31 октября можно ознакомиться в этом материале: Россияне атаковали дронами Киев, а часть поездов сменила маршруты из-за обстрелов. Хронология войны — день 1711

О новостях и событиях 30 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Перебои со светом в Киеве и ракет в Patriot для Украины. Хронология войны — день 1710

О том, что происходило 29 октября, читайте в трансляции:Результаты прилетов в Киеве и перебои со светом в Днепре. Хронология войны — день 1709