Вибух у Вінниці та табуни дронів над Україною. Хронологія війни - день 1712

1 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 1 листопада. Російські війська продовжують цілодобові атаки на українські міста. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Кількість боїв відчутно зросла, адже за минулу добу було зафіксовано 245 бойових зіткнень.

Як проходить 1712-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Вінниці було чутно вибух.

Через сильну хмарність сьогодні пускає велику кількість звичайних БпЛА: сподіваються ускладнити їх виявлення нашими дронами-перехоплювачами, — радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Зеленський планує обговорити з окремими партнерами можливість тимчасово передати Україні 10–30 ракет для протиповітряної оборони зі своїх запасів. За його словами, подібні домовленості із партнерами України були декілька разів під час війни.

Із ситуацією в Україні 31 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни атакували дронами Київ, а частина поїздів змінила маршрути через обстріли. Хронологія війни — день 1711

Про новини та події 30 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Перебої зі світло у Києві та ракет до Patriot для України. Хронологія війни — день 1710

Про те, що відбувалося 29 жовтня, читайте у трансляції: Наслідки прильотів у Києві та перебої зі світлом у Дніпрі. Хронологія війни — день 1709