Наслідки атаки на Київ та блекаут у Дніпрі. Хронологія війни - день 1710
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30 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі пʼятниця, 30 жовтня. Росіяни продовжують атакувати українські міста, зокрема енергетичну інфраструктуру. Як наслідок є перебої зі світлом, а у низці регіонів діють графіки відключень. Ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики повідомляють про загрозу нового наступу ворога на Херсонщині.
Як проходить 1710-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Дніпрі та Черкасах було чутно вибухи. Більша частина Дніпра та передмістя залишилась без світла. Також в одному з районів міста вирує пожежа після вибуху.
У Дніпровському районі столиці впали уламки ракети після ворожого обстрілу. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за однією адресою у дворі житлового комплексу виникла пожежа. В іншому будинку пошкодило вікна вибуховою хвилею. Також у цьому районі частково зруйнована будівля магазину та виникла пожежа, яку вже локалізували.
Унаслідок атаки на Київ є загиблий.
В Москві оголосили план "ковьор" і закрили всі аеропорти – місто атакують хвилі дронів. Літак із псковчанами ніяк не може сісти в Домодєдово і вже понад годину кружляє над регіоном. Працює ППО.
Із ситуацією в Україні 29 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки прильотів у Києві та перебої зі світлом у Дніпрі. Хронологія війни — день 1709
Про новини та події 28 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США. Хронологія війни — день 1708
Про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у трансляції: Найсильніші позиції України на фронті та вибухи у Липецьку. Хронологія війни — день 1707