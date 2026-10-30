Наслідки атаки на Київ та блекаут у Дніпрі. Хронологія війни - день 1710

30 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі пʼятниця, 30 жовтня. Росіяни продовжують атакувати українські міста, зокрема енергетичну інфраструктуру. Як наслідок є перебої зі світлом, а у низці регіонів діють графіки відключень. Ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітики повідомляють про загрозу нового наступу ворога на Херсонщині.

Як проходить 1710-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі та Черкасах було чутно вибухи. Більша частина Дніпра та передмістя залишилась без світла. Також в одному з районів міста вирує пожежа після вибуху.

У Дніпровському районі столиці впали уламки ракети після ворожого обстрілу. Як повідомив мер міста Віталій Кличко, за однією адресою у дворі житлового комплексу виникла пожежа. В іншому будинку пошкодило вікна вибуховою хвилею. Також у цьому районі частково зруйнована будівля магазину та виникла пожежа, яку вже локалізували.

Унаслідок атаки на Київ є загиблий.

В Москві оголосили план "ковьор" і закрили всі аеропорти – місто атакують хвилі дронів. Літак із псковчанами ніяк не може сісти в Домодєдово і вже понад годину кружляє над регіоном. Працює ППО.

Із ситуацією в Україні 29 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки прильотів у Києві та перебої зі світлом у Дніпрі. Хронологія війни — день 1709

Про новини та події 28 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США. Хронологія війни — день 1708

Про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у трансляції: Найсильніші позиції України на фронті та вибухи у Липецьку. Хронологія війни — день 1707