Київ оговтується після прильотів, а у Луганську вибухи. Хронологія війни — день 1707

27 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 27 жовтня. Росіяни не припиняють варварських ударів по Києву, як наслідок є багато пошкоджень, а також загиблий та постраждалі. Ситуація на фронті залишається напруженою, чи не найбільше ворог тисне на Костянтинівському та Покровському напрямках. Тим часом з 3:00 в Олешках починає діяти перемирʼя, яке запровадила Україна.

Як проходить 1707-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Наслідки обстрілу Києва: одна людина загинула, ще 10 постраждали внаслідок російської атаки

У Деснянському районі росіяни вдарили по території навчального закладу: пошкоджено будівлі корпусу одного з університетів, гуртожитків та поруч розташованих житлових будинків. Також сталося влучання в легковий автомобіль поблизу однієї зі станцій метро. Відомо про щонайменше 10 постраждалих осіб за декількома адресами.

У Дніпровському районі зафіксовано часткове руйнування триповерхової нежитлової будівлі від покрівлі до підвалу. На жаль, виявлено одну загиблу людину.

В окупованому Луганську пролунала серія вибухів.

Із ситуацією в Україні 26 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки прильотів у Києві та нові правила бронювання. Хронологія війни — день 1706

Про новини та події 25 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Нове інтерв'ю Зеленського та нюанси з Олешками. Хронологія війни — день 1705

Про те, що відбувалося 24 жовтня, читайте у трансляції: Суперечки з Маском через Starlink та атаку на енергооб'єкт на Вінниччині. Хронологія війни — день 1704