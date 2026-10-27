Київ оговтується після прильотів, а у Луганську вибухи. Хронологія війни — день 1707
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27 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 27 жовтня. Росіяни не припиняють варварських ударів по Києву, як наслідок є багато пошкоджень, а також загиблий та постраждалі. Ситуація на фронті залишається напруженою, чи не найбільше ворог тисне на Костянтинівському та Покровському напрямках. Тим часом з 3:00 в Олешках починає діяти перемирʼя, яке запровадила Україна.
Як проходить 1707-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Наслідки обстрілу Києва: одна людина загинула, ще 10 постраждали внаслідок російської атаки
- У Деснянському районі росіяни вдарили по території навчального закладу: пошкоджено будівлі корпусу одного з університетів, гуртожитків та поруч розташованих житлових будинків. Також сталося влучання в легковий автомобіль поблизу однієї зі станцій метро. Відомо про щонайменше 10 постраждалих осіб за декількома адресами.
- У Дніпровському районі зафіксовано часткове руйнування триповерхової нежитлової будівлі від покрівлі до підвалу. На жаль, виявлено одну загиблу людину.
В окупованому Луганську пролунала серія вибухів.
Із ситуацією в Україні 26 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Наслідки прильотів у Києві та нові правила бронювання. Хронологія війни — день 1706
Про новини та події 25 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Нове інтерв'ю Зеленського та нюанси з Олешками. Хронологія війни — день 1705
Про те, що відбувалося 24 жовтня, читайте у трансляції: Суперечки з Маском через Starlink та атаку на енергооб'єкт на Вінниччині. Хронологія війни — день 1704