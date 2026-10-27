Киев приходит в себя после прилетов, а в Луганске взрывы. Хронология войны — день 1707

27 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 27 октября. Россияне не прекращают варварских ударов по Киеву, как следствие есть много повреждений, а также погибший и пострадавшие. Ситуация на фронте остается напряженной, больше всего враг давит на Константиновском и Покровском направлениях. Тем временем с 3:00 в Олешках начинает действовать перемирие, которое ввела Украина.

Как проходит 1707-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Последствия обстрела Киева: один человек погиб, еще 10 пострадали в результате российской атаки

В Деснянском районе россияне ударили по территории учебного заведения: повреждены здания корпуса одного из университетов, общежитий и рядом расположенных жилых домов. Также произошло попадание в легковой автомобиль вблизи одной из станций метро. Известно о по меньшей мере 10 пострадавших по нескольким адресам.

В Днепровском районе зафиксировано частичное разрушение трехэтажного нежилого здания от кровли в подвал. К сожалению, обнаружен один погибший человек.

В оккупированном Луганске раздалась серия взрывов.

Ситуацией в Украине 26 октября можно ознакомиться в этом материале: Последствия прилетов в Киеве и новые правила бронирования. Хронология войны — день 1706

О новостях и событиях 25 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Новое интервью Зеленского и нюансы с Олешками. Хронология войны — день 1705

О том, что происходило 24 октября, читайте в трансляции: Споры с Маском из-за Starlink и атаки на энергообъект в Винницкой области. Хронология войны — день 1704