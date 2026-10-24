Падение "Герани" в Молдове и атаки реактивных БПЛА. Хронология войны — день 1704

24 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре суббота, 24 октября. Прошедшие сутки принесли хорошие новости для всех украинцев — удалось вернуть 270 военнопленных домой и договориться об эвакуации людей из Олешек в Херсонской области. Однако Россия не прекращает дроновые атаки, остается напряженной ситуация и на фронте.

Как проходит 1704-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Данные мониторов: реактивные беспилотники находятся в воздухе над территорией Украины. В течение ночи возможны атаки по Западным областям. Баллистические угрозы на ночь на среднем уровне – противник активно присутствует на Брянщине и Курщине с запасом БК. Запуск Искандер/С-400/Циркон/Оникс может произойти в любой момент.

Трамп допустил введение 200% пошлин против Украины и РФ без мирного соглашения. Президент США заявил, что рассматривает возможность применения пошлин как инструмента давления для завершения войны. В то же время, он признал, что этот подход может быть малоэффективным, поскольку США мало покупают у Украины и России.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что российский ударный дрон типа "Герань" нарушил воздушное пространство страны и упал неподалеку от жилых домов и энергетического объекта.

Карта боевых действий DeepState по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 24.10.2026

О том, что происходило 23 октября читайте в трансляции: Прекращение огня в районе Олешек и атака на важный завод в Орле. Хронология войны — день 1703

С ситуацией в Украине 22 октября можно ознакомиться в этом материале: Вызывающие заявления Путина и удар по Житомирской трассе. Хронология войны — день 1702

О новостях и событиях 21 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Россия согласилась на трехсторонние мирные переговоры. Хронология войны – день 1701