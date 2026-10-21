Россия атакует дронами и продвинулась под Гуляйполем. Хронология войны – день 1701

21 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 21 октября. Никакие мирные инициативы не останавливают российскую агрессию, поэтому оккупанты продолжают атаковать обычные украинские города, из-за чего многие вынужденно остаются без света. Выросло и количество боевых столкновений на фронте — при этом больше всего их за минувшие сутки произошло на Константиновском направлении, а не на Покровском, как обычно.

Как проходит 1701-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ряде областей тревога из-за вражеских дронов.

В Кременчуге зафиксировано попадание БПЛА в здание учебного заведения, – ОВА. Предварительно, один человек получил травмы.

В Святошинском районе Киева обломки рухнули на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет. В Соломенском районе фиксируется падение БпЛА на территории нежилого сектора.

В Одессе произошел взрыв без тревоги, после чего возник пожар в жилом доме. Каналы пишут, что "Шахед" летел очень низко.

Кличко: 18 пострадавших в столице в результате атак на город в течение 20 октября. 12 раненых находятся в стационарах больниц. Один человек погиб.

DeepState: Враг продвинулся вблизи Криничного под Гуляйполем. В целом карта боевых действий по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Украине 21.10.2026

О том, что происходило 20 октября, читайте в трансляции: Итоги встречи в Осло и шквал заявлений Трампа. Хронология войны — день 1700

С ситуацией в Украине 19 октября можно ознакомиться в этом материале: Россияне бьют по энергетике во Львовской области. Хронология войны — день 1699

О новостях и событиях 18 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Киеве и споры о Starlink и Starshield. Хронология войны — день 1698