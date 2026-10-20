Трамп критикует Зеленского, пока Россия бьет по свету. Хронология войны — день 1700

20 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 20 октября. Россияне не прекращают дроновый террор, в нескольких регионах есть ряд прилетов, среди погибших даже дети. В связи с атаками в отдельных областях в течение дня будут действовать графики отключения света. Продолжается и серийное давление на фронте, самым горячим направлением которого считается Покровский.

Как проходит 1700-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во Львовской области зафиксировано повторное попадание российского БПЛА по энергетическому объекту, — ОВА. На месте уже работают спасатели.

Reuters: Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут поехать в Норвегию на новый этап переговоров по войне в Украине уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой Украины и Владимира Зеленского, общаясь с журналистами. Собрали несколько основных заявлений политика:

Честно говоря, Россия в целом вела себя адекватно по отношению к Украине. Они не делали ничего особенного.

Зеленский — это человек, который должен был завершить эту войну давно. Если бы он послушал меня, он бы заключил гораздо лучшее соглашение еще давным-давно, и миллион людей с его стороны остались бы в живых.

Зеленский не очень помогает в этом вопросе [окончание войны – ред.]. Я думаю, что он не хочет ее прекращать. Но я хочу, чтобы люди не гибли.

Возможно, Украине пора выдвинуть на мирные переговоры другого человека, а не Зеленского.

Между тем, ситуация на фронте по состоянию на начало суток 20 октября выглядит следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои 20.10.2026

С ситуацией в Украине 19 октября можно ознакомиться в этом материале: Россияне бьют по энергетике на Львовщине. Хронология войны — день 1699

О новостях и событиях 18 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Взрывы в Киеве и споры о Starlink и Starshield. Хронология войны — день 1698

О том, что происходило 17 октября, читайте в трансляции: Румыния сбила дроны РФ, а россияне атакуют энергетику. Хронология войны — день 1697