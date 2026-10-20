Трамп критикує Зеленського, доки Росія б'є по світлу. Хронологія війни - день 1700

20 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 20 жовтня. Росіяни не припиняють дроновий терор, у кількох регіонах є низка влучань, серед загиблих навіть діти. У зв'язку з атаками у окремих областях протягом дня діятимуть графіки відключення світла. Продовжується і серйозний тиск на фронті, найгарячішим напрямком якого наразі вважається Покровський.

Як проходить 1700-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Львівщині зафіксовано повторне влучання російського БПЛА по енергетичному обʼєкту, — ОВА. На місці вже працюють рятувальники.

Reuters: Американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть поїхати до Норвегії на новий етап переговорів щодо війни в Україні вже цього тижня.

Президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою України та Володимира Зеленського, спілкуючись із журналістами. Зібрали кілька основних заяв політика:

Чесно кажучи, Росія загалом поводилася адекватно щодо України. Вони не робили нічого особливого.

Зеленський — це людина, яка повинна була владнати цю війну давно. Якби він послухав мене, він би уклав набагато кращу угоду ще давним-давно, і мільйон людей з його боку залишилися б живими.

Зеленський не дуже допомагає в цьому питанні [закінчення війни — ред.]. Я думаю, що він не хоче її припиняти. Але я хочу, щоб люди не гинули.

Можливо, Україні настав час висунути на мирні переговори іншу людину, а не Зеленського.

Тим часом ситуація на фронті станом на початок доби 20 жовтня виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 20.10.2026

Із ситуацією в Україні 19 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни б’ють по енергетиці на Львівщині. Хронологія війни — день 1699

Про новини та події 18 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи в Києві та суперечки про Starlink та Starshield. Хронологія війни — день 1698

Про те, що відбувалося 17 жовтня, читайте у трансляції: Румунія збила дрони РФ, а росіяни атакують енергетику. Хронологія війни — день 1697