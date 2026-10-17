Над Москвою не літають літаки, а Україна накопичила рекордну кількість газу. Хронологія війни - день 1697

17 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 17 жовтня. Російські війська продовжують атакувати українську енергетику, як наслідок графіки відключень запроваджують у все більшій кількості областей. А монітори попереджають про загрозу ракетного обстрілу найближчими днями. Тим часом росіяни не зменшують тиск на фронті. За минулу добу сталось 208 бойових зіткнень.

Як проходить 1697-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Москвою згідно сервісу Flightadar фактично другий вечір поспіль немає літаків. Тим часом у Росавіації заявили, що аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово не приймають та не відправляють рейси.

Літаки над Москвою

Я б, безумовно, хотів, щоб Путін взяв участь у зустрічі G20. Я не знаю, чи він приїде, — Трамп.

Україна накопичила рекордні за шість років запаси газу перед зимою — 16 млрд кубометрів, — Reuters. Як повідомили у "Нафтогазі", це максимальний показник із 2020 року. Для порівняння, минулий опалювальний сезон Україна розпочинала із запасами менше 14 млрд кубометрів, а необхідний мінімум цієї зими становить 13,2 млрд.

Про те, що відбувається 16 жовтня, читайте у трансляції: Аварійні відключення та прильоти у Харкові. Хронологія війни — день 1696

Із ситуацією в Україні 15 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Жахлива пожежа після прильоту у Запоріжжі та перебої зі світлом у Києві. Хронологія війни — день 1695

Про новини та події 14 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Масова атака дронів та відновлення роботи Starlink. Хронологія війни — день 1694