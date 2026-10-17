Над Москвою не літають літаки, а Україна накопичила рекордну кількість газу. Хронологія війни - день 1697
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17 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі субота, 17 жовтня. Російські війська продовжують атакувати українську енергетику, як наслідок графіки відключень запроваджують у все більшій кількості областей. А монітори попереджають про загрозу ракетного обстрілу найближчими днями. Тим часом росіяни не зменшують тиск на фронті. За минулу добу сталось 208 бойових зіткнень.
Як проходить 1697-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Над Москвою згідно сервісу Flightadar фактично другий вечір поспіль немає літаків. Тим часом у Росавіації заявили, що аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово не приймають та не відправляють рейси.
Я б, безумовно, хотів, щоб Путін взяв участь у зустрічі G20. Я не знаю, чи він приїде, — Трамп.
Україна накопичила рекордні за шість років запаси газу перед зимою — 16 млрд кубометрів, — Reuters. Як повідомили у "Нафтогазі", це максимальний показник із 2020 року. Для порівняння, минулий опалювальний сезон Україна розпочинала із запасами менше 14 млрд кубометрів, а необхідний мінімум цієї зими становить 13,2 млрд.
Про те, що відбувається 16 жовтня, читайте у трансляції: Аварійні відключення та прильоти у Харкові. Хронологія війни — день 1696
Із ситуацією в Україні 15 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Жахлива пожежа після прильоту у Запоріжжі та перебої зі світлом у Києві. Хронологія війни — день 1695
Про новини та події 14 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Масова атака дронів та відновлення роботи Starlink. Хронологія війни — день 1694