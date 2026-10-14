Наслідки прильоту по будинку у Києві та загроза нових ударів. Хронологія війни - день 1694

14 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 14 жовтня. Росіяни продовжують щоденно атакувати українські міста. Ворог поцілив по будинку у Києві. Також залишається напруженою ситуацією на фронті. За минулу добу сталось 202 бойових зіткнення.

Як проходить 1694-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:30 У Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу. Полумʼя здіймається на десятки метрів. Цей об’єкт уже атакували 10 жовтня.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 9. За даними ДСНС, вдалось врятувати 8 осіб.

Багатоповерхівка у Києві після прильоту. Фото Ян Доброносов

00:00 Тіло загиблого виявили у 9-поверцівці, куди було влучання, — Кличко. Попередньо, є інформація про 6 постраждалих. З верхніх поверхів будинку відбувається евакуація мешканців.

Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів — Зеленський. Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва.

За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики.

Будинок у Києві після атаки балістики

На Хмельниччині унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей отримали легкі поранення. Загалом протягом доби в області вже шестеро травмованих, повідомив керівник ОВА Тюрін.

Про те, що відбувається 13 жовтня, читайте у трансляції: У Києві приліт у багатоповерхівку, а партнери не повідомили про запуск ракет. Хронологія війни — день 1693

Із ситуацією в Україні 12 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по будинку у Харкові та наслідки атаки у Києві. Хронологія війни — день 1692

Про новини та події 11 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Удар по магазину в Пісочині та однобічне "енергетичне перемир'я". Хронологія війни — день 1691