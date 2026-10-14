Наслідки прильоту по будинку у Києві та загроза нових ударів. Хронологія війни - день 1694
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14 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 14 жовтня. Росіяни продовжують щоденно атакувати українські міста. Ворог поцілив по будинку у Києві. Також залишається напруженою ситуацією на фронті. За минулу добу сталось 202 бойових зіткнення.
Як проходить 1694-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:30 У Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу. Полумʼя здіймається на десятки метрів. Цей об’єкт уже атакували 10 жовтня.
Кількість постраждалих у Києві зросла до 9. За даними ДСНС, вдалось врятувати 8 осіб.
00:00 Тіло загиблого виявили у 9-поверцівці, куди було влучання, — Кличко. Попередньо, є інформація про 6 постраждалих. З верхніх поверхів будинку відбувається евакуація мешканців.
Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів — Зеленський. Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва.
За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики.
На Хмельниччині унаслідок падіння уламків загорілася автозаправна станція. Двоє людей отримали легкі поранення. Загалом протягом доби в області вже шестеро травмованих, повідомив керівник ОВА Тюрін.
Про те, що відбувається 13 жовтня, читайте у трансляції: У Києві приліт у багатоповерхівку, а партнери не повідомили про запуск ракет. Хронологія війни — день 1693
Із ситуацією в Україні 12 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по будинку у Харкові та наслідки атаки у Києві. Хронологія війни — день 1692
Про новини та події 11 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Удар по магазину в Пісочині та однобічне "енергетичне перемир'я". Хронологія війни — день 1691