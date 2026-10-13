Росіяни вдарили по ще одній багатоповерхівці у Харкові. Хронологія війни - день 1693

13 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 13 жовтня. Росіяни продовжують тероризувати українські війська. Під прицілом опиняються житлові будинки та цивільна інфраструктура. Також не припиняється енергетичний терор, внаслідок якого енергетики вимушені вводити графіки відключень світла.

Як проходить 1693-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 13 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Приліт ще в одну багатоповерхівку у самому центрі Харкова — все подвірʼя охопив вогонь, — Терехов. Ворог лише за 2 години запустив по місту 10 ракет – атака навмисно відбувалася у три хвилі.

Путін не сяде за стіл переговорів, поки Росія не захопить 11% Донбасу, що залишилися, — Reuters з посиланням на джерело, близьке до Кремля

Але США хочуть, щоб Україна вже припинила удари по російським НПЗ. Там думають, що це допоможе пом'якшити позицію Москви та повернути Росію за стіл переговорів.

Про те, що відбувається 12 жовтня, читайте у трансляції: Удар по будинку у Харкові та наслідки атаки у Києві. Хронологія війни — день 1692

Із ситуацією в Україні 11 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удар по магазину в Пісочині та однобічне "енергетичне перемир'я". Хронологія війни — день 1691

Про новини та події 10 жовтня "Телеграф" розповідав тут: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а у Дніпрі вибух. Хронологія війни — день 1690