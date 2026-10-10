Угода Трампа і Путіна, просування РФ на Харківщині. Хронологія війни - день 1690

10 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 10 жовтня. Росія продовжує дроновий терор міст України, на фронті теж дещо зросла кількість бойових зіткнень, найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському та Костянтинівському напрямках. Росія та США уклали паливну угоду, яка неабияк збурила українців.

Як проходить 1690-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Трамп повідомив, що провів розмову з Путіним та домовився про постачання дизельного пального із РФ. Було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн – протягом листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього. Протягом короткого часу також очікується ще 3 млн тонн.

Зеленський вже відреагував на ситуацію: "Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах – це відповідь Росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики. Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику. Ми пропонуємо Америці саме таку домовленість і вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі".

Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

Кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя зросла до 23, один чоловік загинув.

DeepState: ворог просунувся поблизу Анищеного у Куп'янському районі Харківської області.

Анищине на карті бойових дій в Україні 10.10.2026

Із ситуацією в Україні 9 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Атака на Дніпровський район та затримання українців в Австрії. Хронологія війни — день 1689

Про новини та події 8 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Українська делегація прямує у США, а у Києві згорів будинок через приліт. Хронологія війни — день 1688

Про те, що відбувається 7 жовтня, читайте у трансляції: Просування росіян на фронті та наслідки атаки на Київ. Хронологія війни — день 1687