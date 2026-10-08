Росіяни атакують Київ, а Молдова хоче захистити КПП. Хронологія війни - день 1688

8 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі четвер, 8 жовтня. Російським військам вдається просуватись на фронті, хоча аналітики й відмічають загальне скорочення швидкості окупації українських міст. Тим часом ворог продовжує атакувати дронами, бʼючи по цивільних обʼєктах.

Як проходить 1688-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Києві чутно вибух. Попередньо відомо про роботу ППО по реактивному дрону.

У Молдові на КПП на кордоні з Україною створюють захисні зони, де співробітники прикордонних пунктів, а також громадяни, які перебувають на кордоні, могли б сховатися від можливих ударів дронів. Про це повідомила очільниця МВС Молдови Місаїл-Нікітін, передає Newsmaker.

Про новини та події 7 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Просування росіян на фронті та наслідки атаки на Київ. Хронологія війни — день 1687

Про те, що відбувається 6 жовтня, читайте у трансляції: Загроза ракетного обстрілу та приліт у Сумах біля ТЦ. Хронологія війни — день 1686

Із ситуацією в Україні 5 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Падіння уламків дрона у Києві та наслідки удару по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1685