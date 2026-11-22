Наслідки атаки на Запоріжжя та гарантії безпеки для України. Хронологія війни – день 1733
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22 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 22 листопада. Російські війська не припиняють атакувати українські міста. Унаслідок ударів по енергетиці у більшості областей діють графіки відключень світла. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою, а ворог змінює тактику наступу.
Як проходить 1733-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Кількість поранених у Запоріжжі зросла до трьох, серед них – двоє дітей. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні будинки.
Путін у приватних розмовах погодився, що після війни Україна може отримати гарантії на зразок статті 5 НАТО — The Washington Post уточнює, що війська країн Альянсу не мають перебувати в Україні.
Натомість план у США наступний:
- Припиняється вогонь — Росія має відвести свої війська від кордону з Україною.
- Якщо російські сили знову йдуть в наступ — війська НАТО негайно перекинуть в Україну.
Про новини та події 21 листопада "Телеграф" розповідав тут: Вибух у Калінінградській області та нова тактика росіян на фронті. Хронологія війни – день 1732
Що відбувалося 20 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Трагедія у Кривому Розі та нові терміни укладання угоди від Трампа. Хронологія війни – день 1731
Ситуацією в Україні 19 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Головні заяви Зеленського про удари по Кримському мосту та перемовини. Хронологія війни – день 1730