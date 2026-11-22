22 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 22 листопада. Російські війська не припиняють атакувати українські міста. Унаслідок ударів по енергетиці у більшості областей діють графіки відключень світла. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою, а ворог змінює тактику наступу.

Як проходить 1733-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Кількість поранених у Запоріжжі зросла до трьох, серед них – двоє дітей. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні будинки.

Путін у приватних розмовах погодився, що після війни Україна може отримати гарантії на зразок статті 5 НАТО — The Washington Post уточнює, що війська країн Альянсу не мають перебувати в Україні.

Натомість план у США наступний:

Припиняється вогонь — Росія має відвести свої війська від кордону з Україною.

Якщо російські сили знову йдуть в наступ — війська НАТО негайно перекинуть в Україну.

Про новини та події 21 листопада "Телеграф" розповідав тут: Вибух у Калінінградській області та нова тактика росіян на фронті. Хронологія війни – день 1732

Що відбувалося 20 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Трагедія у Кривому Розі та нові терміни укладання угоди від Трампа. Хронологія війни – день 1731

Ситуацією в Україні 19 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Головні заяви Зеленського про удари по Кримському мосту та перемовини. Хронологія війни – день 1730