21 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 21 листопада. Росія посилила удари по цивільним, провела масовану атаку на енергетику і завдала нищівних ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу, внаслідок чого загинули та постраждали десятки людей. Посилилися і відключення світла.

Як проходить 1732-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Кривому Розі вже 2 загиблих та більше 40 постраждалих внаслідок атаки Росії. Багато постраждалих у важкому стані, серед них 5 дітей.

Генштаб ЗСУ: станом на 22:00 від початку доби 20 листопада на фронті відбулось 157 бойових зіткнень, зокрема на Покровському відбулось 16 боїв.

Пів сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Сарненщину у Рівненській області. Також на Рівненщині було атаковане підприємство, постраждала людина.

Ворог просунувся поблизу Шахового на Добропільському напрямку в Донецькій області. Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState, де йдуть бої 21.11.2026

Про новини та події 17 листопада "Телеграф" розповідав тут: Трагедія у Кривому Розі та нові терміни укладання угоди від Трампа. Хронологія війни – день 1731

Що відбувалося 19 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Головні заяви Зеленського про удари по Кримському мосту та перемовини. Хронологія війни – день 1730

Ситуацією в Україні 18 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання у Кременчуці та Запоріжжі. Хронологія війни – день 1729