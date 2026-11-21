Пів сотні постраждалих у Кривому Розі та удари по Рівненщині. Хронологія війни – день 1732
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21 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі субота, 21 листопада. Росія посилила удари по цивільним, провела масовану атаку на енергетику і завдала нищівних ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу, внаслідок чого загинули та постраждали десятки людей. Посилилися і відключення світла.
Як проходить 1732-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Кривому Розі вже 2 загиблих та більше 40 постраждалих внаслідок атаки Росії. Багато постраждалих у важкому стані, серед них 5 дітей.
Генштаб ЗСУ: станом на 22:00 від початку доби 20 листопада на фронті відбулось 157 бойових зіткнень, зокрема на Покровському відбулось 16 боїв.
Пів сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Сарненщину у Рівненській області. Також на Рівненщині було атаковане підприємство, постраждала людина.
Ворог просунувся поблизу Шахового на Добропільському напрямку в Донецькій області. Карта бойових дій станом на початок доби виглядає наступним чином:
Про новини та події 17 листопада "Телеграф" розповідав тут: Трагедія у Кривому Розі та нові терміни укладання угоди від Трампа. Хронологія війни – день 1731
Що відбувалося 19 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Головні заяви Зеленського про удари по Кримському мосту та перемовини. Хронологія війни – день 1730
Ситуацією в Україні 18 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання у Кременчуці та Запоріжжі. Хронологія війни – день 1729