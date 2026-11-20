20 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі пʼятниця, 20 листопада. Загроза російського обстрілу зростає. Монітори фіксують у повітряному просторі Росії бомбардувальники. Тим часом ситуація на фронті також залишається напруженою. За минулу добу сталось 248 бойових зіткнень.

Як проходить 1731-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Кривому Розі пролунали вибухи. У місті частково зникло світло.

Росія може застосувати північнокорейські балістичні ракети типу "KN-30" по території України цієї ночі — повідомляє розвідка. Одну цю ракету можна порівняти за потужністю з 3-4 "Іскандерами".

Що відбувалося 19 листопада, дізнавайтеся у трансляції: Головні заяви Зеленського про удари по Кримському мосту та перемовини. Хронологія війни – день 1730

Ситуацією в Україні 18 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Влучання у Кременчуці та Запоріжжі. Хронологія війни – день 1729

Про новини та події 17 листопада "Телеграф" розповідав тут: США розкритикували Україну за удар по Кримському мосту. Хронологія війни – день 1728