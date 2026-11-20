20 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 20 ноября. Угроза российских обстрелов растет. Мониторы фиксируют в воздушном пространстве России бомбардировщики. Между тем, ситуация на фронте также остается напряженной. За минувшие сутки произошло 248 боевых столкновений.

Как проходит 1731-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Кривом Роге раздались взрывы. В городе частично исчез свет.

Россия может применить северокорейские баллистические ракеты типа "KN-30" по территории Украины в эту ночь, сообщает разведка. Одну эту ракету сравнить по мощности с 3-4 "Искандерами".

Происходящее 19 ноября узнайте в трансляции: Главные заявления Зеленского об ударах по Крымскому мосту и переговоры. Хронология войны – день 1730

Ситуацией в Украине 18 ноября можно ознакомиться в этом материале: Попадания в Кременчуге и Запорожье. Хронология войны – день 1729

О новостях и событиях 17 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: США раскритиковали Украину за удар по Крымскому мосту. Хронология войны – день 1728