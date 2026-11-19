19 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 19 ноября. Российские атаки на украинские города не прекращаются. Враг бьет по предприятиям, энергетике и объектам газовой отрасли. Тем временем ситуация на фронте остается напряженной. А президент Владимир Зеленский ожидает новостей по урегулированию войны после встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпиня и Владимир Путина.

Как проходит 1730-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Спецпосланники Трампа предупредили Россию, что "привилегии" от США на переговорах закончились — Kyiv Independent. По данным источников издания, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили обеим сторонам, что нынешний раунд трехсторонних переговоров может стать последним шансом заключить мирное соглашение. Прежде всего, это предупреждение адресовано Москве: после начала работы нового состава Конгресса США переговорные позиции России могут ослабиться.

Происходящее 18 ноября узнайте в трансляции: Попадания в Кременчуге и Запорожье. Хронология войны – день 1729

Ситуацией в Украине 17 ноября можно ознакомиться в этом материале: США раскритиковали Украину за удар по Крымскому мосту. Хронология войны – день 1728

О новостях и событиях 16 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Угроза ракетных обстрелов и активность белорусов на украинской границе. Хронология войны – день 1727