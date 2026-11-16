Новая угроза от "Бандеролей" и атака на Херсон. Хронология войны – день 1727

16 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре понедельник, 16 ноября. Российские войска продолжают давить на фронте — по предварительным данным, количество боевых столкновений за предыдущие сутки достигло 130. Наиболее активным направлением является Константиновский. Тем временем по Украине продолжаются воздушные атаки окупантов, в том числе по энергетике. В ряде областей действуют графики отключений света.

Как проходит 1727-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:07 Херсон снова под ударами КАБов, пишут местные мониторинговые группы. По их данным, сразу три авиабомба россияне сбросили на Корабельный район.

Россияне тестируют запуск "Бандеролей" с земли, что может нести Украине дополнительную опасность — Defence Express. Если оккупанты смогут масштабировать этот проект, у них появится возможность производить пуски малогабаритных крылатых ракет ближе к линии боевого столкновения.

В ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу "красного" уровня. В который раз с вечера воскресенья существовала угроза баллистической атаки со стороны России. Сейчас по Украине относительно спокойно, однако "тревожатся" Одесчина, Виннитчина и Харьковщина.

Что происходило 15 ноября, узнавайте в трансляции: Взрывы в Днепре и аварийные отключения света по Украине. Хронология войны – день 1726

Ситуацией в Украине 14 ноября можно ознакомиться в этом материале: взрывы в Днепре и удар по судну. Хронология войны — день 1725

О новостях и событиях 13 ноября Телеграф рассказывал здесь: Польша не будет давать денег на оружие для Украины. Хронология войны — день 1724