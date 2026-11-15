Взрывы в Луганске и прилет в Запорожье. Хронология войны – день 1726

15 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 15 ноября. Российские войска продолжают давить на фронте. Тем временем враг не перестает атаковать города. Под прицелом оказывается энергетика и гражданская инфраструктура.

Как проходит 1726-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Во временно оккупированном Луганске были слышны взрывы.

Россияне нанесли восемь ударов по Запорожью: пятеро травмированных. Об этом сообщает Запорожская ОВА. Среди пострадавших – 80-летняя женщина. Повреждены окна многоквартирного дома и припаркованные автомобили, на месте попадания возник пожар.

США впервые подняли перед Украиной вопрос о возможном выходе украинских войск из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, если все страны Альянса подтвердят такое предложение, он готов обсудить его с украинским обществом, в том числе вынести на референдум.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими. Кроме того, США отказались от идеи присутствия американских военных на территории Украины в таком случае.

Новые идеи по прекращению русско-украинской войны появились в ходе обсуждения с обеими сторонами. Некоторые из них могут напрямую привести к прорыву, а другие – перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть существующие разногласия – Кушнер.

Ситуацией в Украине 14 ноября можно ознакомиться в этом материале: Взрывы в Днепре и удар по судну. Хронология войны — день 1725

О новостях и событиях 13 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Польша не будет давать деньги на оружие для Украины. Хронология войны — день 1724

О происходящем 12 ноября читайте в трансляции: Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским. Хронология войны — день 1723