Вибухи у Луганську та приліт у Запоріжжі. Хронологія війни - день 1726
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15 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі неділя, 15 листопада. Російські війська продовжують тиснути на фронті. Тим часом ворог не припиняє атакувати міста. Під прицілом опиняється енергетика та цивільна інфраструктура.
Як проходить 1726-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи.
Росіяни завдали восьми ударів по Запоріжжю: п'ятеро травмованих. Про це повідомляє Запорізька ОВА. Серед постраждалих 80-річна жінка. Пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та припарковані авто, на місці влучання виникла пожежа.
США вперше порушили перед Україною питання про можливий вихід українських військ із підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство в НАТО, повідомив президент Володимир Зеленський
За його словами, якщо всі країни Альянсу підтвердять таку пропозицію, він готовий обговорити її з українським суспільством, зокрема винести на референдум.
Водночас Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими. Крім того, США відмовилися від ідеї присутності американських військових на території України в такому разі.
Нові ідеї щодо припинення російсько-української війни з’явилися під час обговорень з обома сторонами. Деякі з них можуть безпосередньо привести до прориву, а інші – перерости в нові пропозиції, що допоможуть подолати існуючі розбіжності, – Кушнер.
З ситуацією в Україні 14 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Дніпрі та удар по судну. Хронологія війни — день 1725
Про новини та події 13 листопада "Телеграф" розповідав тут: Польща не даватиме гроші на зброю для України. Хронологія війни — день 1724
Про те, що відбувалося 12 листопада, читайте у трансляції: Віткофф та Кушнер зустрілись з Зеленським. Хронологія війни — день 1723