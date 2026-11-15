Вибухи у Луганську та приліт у Запоріжжі. Хронологія війни - день 1726

15 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі неділя, 15 листопада. Російські війська продовжують тиснути на фронті. Тим часом ворог не припиняє атакувати міста. Під прицілом опиняється енергетика та цивільна інфраструктура.

Як проходить 1726-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У тимчасово окупованому Луганську було чутно вибухи.

Росіяни завдали восьми ударів по Запоріжжю: п'ятеро травмованих. Про це повідомляє Запорізька ОВА. Серед постраждалих 80-річна жінка. Пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та припарковані авто, на місці влучання виникла пожежа.

США вперше порушили перед Україною питання про можливий вихід українських військ із підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство в НАТО, повідомив президент Володимир Зеленський

За його словами, якщо всі країни Альянсу підтвердять таку пропозицію, він готовий обговорити її з українським суспільством, зокрема винести на референдум.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими. Крім того, США відмовилися від ідеї присутності американських військових на території України в такому разі.

Нові ідеї щодо припинення російсько-української війни з’явилися під час обговорень з обома сторонами. Деякі з них можуть безпосередньо привести до прориву, а інші – перерости в нові пропозиції, що допоможуть подолати існуючі розбіжності, – Кушнер.

З ситуацією в Україні 14 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Вибухи у Дніпрі та удар по судну. Хронологія війни — день 1725

Про новини та події 13 листопада "Телеграф" розповідав тут: Польща не даватиме гроші на зброю для України. Хронологія війни — день 1724

Про те, що відбувалося 12 листопада, читайте у трансляції: Віткофф та Кушнер зустрілись з Зеленським. Хронологія війни — день 1723