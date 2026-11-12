Допомога від Литви та загроза ракетного обстрілу. Хронологія війни - день 1723

12 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 12 листопада. Російській війська продовжують тиснути на фронті та тероризувати мирне населення. Монітори повідомляють про загрозу ракетного обстрілу протягом найближчих днів. Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни відмовились від припинення вогню.

Як проходить 1723-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Литва передасть Україні енергетичне обладнання, — Зеленський. Президент України розповів про результати зустрічі з литовським колегою Гітанасом Наусєдою в Дубліні. Сторони обговорили мирні переговори, підтримку енергетики та вступ України до ЄС.

За словами президента, Україна прагне відкрити всі переговорні кластери з ЄС до кінця 2026 року, щоб під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027-го перейти до закриття переговорних розділів

З ситуацією в Україні 11 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія відмовилась від перемирʼя та хоче отримати Донбас. Хронологія війни — день 1722

Про новини та події 10 листопада "Телеграф" розповідав тут: Світломаскування на Київщині та атака на енергетику Кривого Рогу. Хронологія війни — день 1721

Про те, що відбувалося 9 листопада, читайте у трансляції: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру. Хронологія війни — день 1720