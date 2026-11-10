Після вибуху у Полтаві перебої зі світлом та водою. Хронологія війни - день 1721

10 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 10 листопада. Поки росіяни продовжують щоденно атакувати українські міста, зокрема енергетику, в Абу-Дабі мають розпочатись тристоронні переговори. Очікується, що глобальних рішень цей раунд не принесе, проте можливі рішення щодо нових обмінів полоненими та напрацювання механізмів для перемирʼя.

Як проходить 1721-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Переяславі через удар РФ пошкоджено будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду, — Київська ОВА. Внаслідок удару будівлю частково зруйновано. Відомо про двох поранених, їх вже доправили до лікарні.

Всі люди, які на момент події перебували у закладі — евакуйовані.

У Полтаві частково зникло світло та водопостачання в деяких мікрорайонах, — Суспільне. Зауважимо, що приблизно 20 хвилин тому у Полтаві було чути вибух. Повітряні сили фіксували в напрямку міста реактивний дрон.

На переговорах України, США та РФ в Абу-Дабі 10–11 листопада спочатку обговорять механізми контролю за припиненням вогню та безпеку після завершення бойових дій. Другу сесію присвятять територіальним питанням, повідомив Суспільному американський високопосадовець на умовах анонімності.

За його словами, США в обговоренні контролю за перемир’ям представлятиме генерал Алексус Гринкевич.

З ситуацією в Україні 9 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру. Хронологія війни — день 1720

Про новини та події 8 листопада "Телеграф" розповідав тут: Атака на Кременчук та підвищена загроза для Києва. Хронологія війни — день 1719

Про те, що відбувалося 7 листопада, читайте у трансляції: В Україні почали вводити світломаскування. Хронологія війни — день 1718