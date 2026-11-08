Приліт у Харкові та гібридний наступ росіян на Херсонщині. Хронологія війни - день 1719

8 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі неділя, 8 листопада. Російські атаки на енергетику не припиняються, як наслідок все більше регіонів охоплюють відключення світла. Тим часом дефіцит ППО відчувається все гостріше.

Як проходить 1719-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Російські військовослужбовці активно риють підземні тунелі на лівому березі окупованої Херсонської області та перейшли до гібридного варіанту наступу — начштабу 34-ї бригади морської піхоти.

За його словами, ділянки підземних тунелів противника в Херсонській області становлять 20–30 % від усього Лівобережжя. Росіяни активно риють підземні тунелі там, де ЗСУ контролюють повітряний простір і не дають їм дістатися до позицій по землі.

Влучання ударного дрона зафіксували в Київському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни атакують Камʼянське. У місто було чутно вибух, після якого почались перебої зі світлом.

За минулу добу на фронті сталось 187 бойових зіткнень. Росіяни найбільше тиснуть у Донецькій та Запорізькій областях.

Про новини та події 7 листопада "Телеграф" розповідав тут: В Україні почали вводити світломаскування. Хронологія війни — день 1718

Про те, що відбувалося 6 листопада, читайте у трансляції: Росія готує нові удари, ситуація у Києві погіршилася. Хронологія війни — день 1717

З ситуацією в Україні 5 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Удари по енергетиці та ідея онлайн-виборів в Україні. Хронологія війни — день 1716