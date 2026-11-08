Прилет в Харькове и гибридное наступление россиян в Херсонской области. Хронология войны — день 1719

8 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре воскресенье, 8 ноября. Российские атаки на энергетику не прекращаются, как следствие все большее количество регионов охватывают отключение света. Тем временем дефицит ПВО ощущается все острее.

Как проходит 1719-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские военнослужащие активно роют подземные тоннели на левом берегу оккупированной Херсонской области и перешли к гибридному варианту наступления – начштабу 34-й бригады морской пехоты.

По его словам, участки подземных тоннелей противника в Херсонской области составляют 20-30% всего Левобережья. Россияне активно роют подземные туннели там, где ВСУ контролируют воздушное пространство и не дают им добраться до позиций по земле.

Попадание ударного дрона зафиксировали в Киевском районе Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Россияне атакуют Каменское. В город был слышен взрыв, после которого начались перебои со светом.

За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений. Россияне больше всего давят в Донецкой и Запорожской областях.

О новостях и событиях 7 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: В Украине начали вводить светомаскировку. Хронология войны — день 1718

О том, что происходило 6 ноября, читайте в трансляции: Россия готовит новые удары, ситуация в Киеве ухудшилась. Хронология войны — день 1717

С ситуацией в Украине 5 ноября можно ознакомиться в этом материале: Удары по энергетике и идея онлайн-выборов в Украине. Хронология войны — день 1716