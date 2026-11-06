Подготовка к переговорам в Абу-Даби и обещания Трампа по Украине. Хронология войны — день 1717

6 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 6 ноября. Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы, а ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки произошло 167 боевых столкновений. Между тем, подготовка к новому переговорному треку в Абу-Даби продолжается.

Как проходит 1717-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Будет большое соглашение и оно затронет не только Украину, – Трамп.

"Я могу даже сказать, что она может охватывать всю Европу. Это будет большое, великолепное соглашение. Все будут в восторге".

Ни на местах, ни на поле боя мы не видим никаких признаков готовности России к серьезным переговорам. Достичь справедливого и всеобъемлющего мира можно только давлением на Россию, санкциями, усилением Украины и пакетом сдерживания для нее, – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Другие заявления главы МИД по пресс-конференции в Бухаресте:

У нас есть действенные предложения. Но нужно давить на Россию

Мы стремимся сохранить эту динамику. Украина использует каждый случай, чтобы ускорить мирные усилия. Мы хотим завершить эту войну, которая идет на нашей земле. Наши люди страдают

В ближайшие дни ожидаем переговоров в Абу-Даби. Сосредоточимся на безопасности повестки дня, мероприятиях по укреплению доверия и возможной повестке потенциальной встречи Зеленского и Путина

Безусловно, после промежуточных выборов в Конгресс США мы ожидаем новой динамики. Любые перемены всегда открывают новые возможности. Так что мы рассчитываем на новую динамику и новые шаги в поддержку Украины.

Мы нужны США, ведь наша безопасность неотделима от безопасности Соединенных Штатов

О происходящем 5 ноября читайте в трансляции: Удары по энергетике и идея онлайн-выборов в Украине. Хронология войны — день 1716

Ситуацией в Украине 4 ноября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером перед переговорами в Абу-Даби. Хронология войны — день 1715

О новостях и событиях 3 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Прилет по ТЦ в Одессе и блэкаут в Житомире. Хронология войны — день 1714