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Подготовка к переговорам в Абу-Даби и обещания Трампа по Украине. Хронология войны — день 1717

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
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1717-й день полномасштабной войны России против Украины
1717-й день полномасштабной войны России против Украины. Фото Генеральный штаб ВСУ

6 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре пятница, 6 ноября. Российские войска не прекращают ежедневные обстрелы, а ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки произошло 167 боевых столкновений. Между тем, подготовка к новому переговорному треку в Абу-Даби продолжается.

Как проходит 1717-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Будет большое соглашение и оно затронет не только Украину, – Трамп.

"Я могу даже сказать, что она может охватывать всю Европу. Это будет большое, великолепное соглашение. Все будут в восторге".

Ни на местах, ни на поле боя мы не видим никаких признаков готовности России к серьезным переговорам. Достичь справедливого и всеобъемлющего мира можно только давлением на Россию, санкциями, усилением Украины и пакетом сдерживания для нее, – министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Другие заявления главы МИД по пресс-конференции в Бухаресте:

  • У нас есть действенные предложения. Но нужно давить на Россию
  • Мы стремимся сохранить эту динамику. Украина использует каждый случай, чтобы ускорить мирные усилия. Мы хотим завершить эту войну, которая идет на нашей земле. Наши люди страдают
  • В ближайшие дни ожидаем переговоров в Абу-Даби. Сосредоточимся на безопасности повестки дня, мероприятиях по укреплению доверия и возможной повестке потенциальной встречи Зеленского и Путина
  • Безусловно, после промежуточных выборов в Конгресс США мы ожидаем новой динамики. Любые перемены всегда открывают новые возможности. Так что мы рассчитываем на новую динамику и новые шаги в поддержку Украины.
  • Мы нужны США, ведь наша безопасность неотделима от безопасности Соединенных Штатов

О происходящем 5 ноября читайте в трансляции: Удары по энергетике и идея онлайн-выборов в Украине. Хронология войны — день 1716

Ситуацией в Украине 4 ноября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером перед переговорами в Абу-Даби. Хронология войны — день 1715

О новостях и событиях 3 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Прилет по ТЦ в Одессе и блэкаут в Житомире. Хронология войны — день 1714