Атака дронів на Дніпро та пожежа на Київщині після вибухів. Хронологія війни - день 1716

5 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі четвер, 5 листопада. Росіяни продовжують атакувати українські міста, як наслідок графіки відключень світла охоплюють все більше регіонів. Тим часом Україна готується до переговорів з США та Росією в Абу Дабі.

Як проходить 1716-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Дніпрі лунають вибухи.

У Софіївській Борщагівці на Київщині палають склади та торговельні приміщення, над районом здіймається величезне зарево після прильоту.

Демократи в Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа, — Reuters. Отримавши контроль над обома палатами Конгресу, демократи зможуть самостійно визначати, які питання виносити на голосування. Це може дозволити схвалити нову допомогу Україні. За оцінкою агентства, законопроєкт може набрати необхідні дві третини голосів для подолання президентського вето.

У Брюсселі обговорили план відновлення України та її фінансування на 2027 рік, — Умєров. Українська делегація провела дві зустрічі з міжнародними партнерами. На першій обговорили Prosperity Plan — план повоєнної відбудови, залучення інвестицій та розвитку економіки.

У переговорах взяли участь представники ЄС, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. Сторони вже узгодили наступні кроки й терміни їх виконання, але деталей поки не розголошують.

Друга зустріч стосувалася фінансових потреб України на 2027 рік: витрат на оборону, дефіциту бюджету та джерел його покриття. Завтра переговори продовжаться. Головна тема — гарантії безпеки для України.

Про те, що відбувалося 4 листопада, читайте у трансляції: Зеленський поговорив з Віткоффом та Кушнером перед переговорами в Абу-Дабі. Хронологія війни — день 1715

З ситуацією в Україні 3 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Приліт по ТЦ в Одесі та блекаут у Житомирі. Хронологія війни — день 1714

Про новини та події 2 листопада "Телеграф" розповідав тут: Росіяни запустили дрони та вдарили по школі, де роздавали гуманітарку. Хронологія війни — день 1713