Злам додатку повітряних тривог та атака на Запоріжжя. Хронологія війни - день 1713

2 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі понеділок, 2 листопада. Росіяни не припиняють свій терор проти мирних українців, продовжують обстрілювати будинки у багатьох регіонах та кошмарити людей тривогами. Проте ворог вигадав і новий спосіб — зламали додаток повітряних тривог та прислали сповіщення про нібито "ядерну тривогу" та виліт "Орєшніка".

Як проходить 1713-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 листопада – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Був зламаний додаток повітряної тривоги. За даними моніторів, поки в повітряному просторі майже нема ворожих дронів. Повітряні сили ЗСУ також наголошують, що нема й ніякої ядерної тривоги. Однак раніше були попередження, що росіяни можуть завдати ударів балістикою по Києву та області, а також по Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Дніпропетровщині.

Російські війська завдали авіаудару по складському приміщенню в Запоріжжі, сталося займання на площі 600 кв. м.

DeepState повідомляє, що росіяни просунулися в районі Гоптівки Харківської області.

Карта бойових дій на Харківщині DeepState 02.11.2026

Про те, що відбувалося 1 листопада, читайте у трансляції: "Ядерна тривога" та деталі звірств в Олешках. Хронологія війни — день 1712

З ситуацією в Україні 31 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни атакували дронами Київ, а частина поїздів змінила маршрути через обстріл. Хронологія війни — день 1711

Про новини та події 30 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Перебої зі світлом у Києві та ракет у Patriot для України. Хронологія війни — день 1710