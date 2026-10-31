Росія атакувала енергетику у Києві та міст у Дніпрі. Хронологія війни - день 1711

31 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі субота, 31 жовтня. Росія не припиняє цілодобово атакувати українські міста, аж так під прицілом Київ, Дніпро та Харків. Від російських ударів чи не найбільше страждає енергетика, як наслідок діють графіки відключень світла у низці областей. Тим часом на дипломатичному треку спостерігається активізація, адже днями президент Володимир Зеленським обговорить з Реджепом Ердоганом перемирʼя у Чорному морі.

Як проходить 1711-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 31 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Три влучання БпЛА в один із обʼєктів критичної інфраструктури столиці. Виникли проблеми з водопостачанням у місті, — Кличко.

У Дніпрі росіяни атакували міст. Також в Дніпровському районі ворожий дрон влучив у цивільну вантажівку. Наразі відомо про одного загиблого.

Із ситуацією в Україні 30 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Перебої зі світло у Києві та ракет до Patriot для України. Хронологія війни — день 1710

Про новини та події 29 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки прильотів у Києві та перебої зі світлом у Дніпрі. Хронологія війни — день 1709

Про те, що відбувалося 28 жовтня, читайте у трансляції: Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США. Хронологія війни — день 1708