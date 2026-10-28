Влучання у будинок у Харкові та пожежа на металургійному комбінаті росіян. Хронологія війни — день 1708

28 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На календарі середа, 28 жовтня. Дрони атакують російські міста, а ворог не припиняє тероризувати українців. Тим часом на дипломатичному треку спостерігається значне повалення, адже вже на наступному тижні можуть відбутись тристоронні переговори між США, Росією та Україною щодо наближення миру.

Як проходить 1708-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Унаслідок прильоту по будинку у Харкові кількість постраждалих зросла до 4.

Горить металургійний комбінат у Липецьку. Також, ймовірно, були вибухи на аеродромі. Масована атака БпЛА на інші регіони РФ триває.

Із ситуацією в Україні 27 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Найсильніші позиції України на фронті та вибухи у Липецьку. Хронологія війни — день 1707

Про новини та події 26 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Наслідки прильотів у Києві та нові правила бронювання. Хронологія війни — день 1706

Про те, що відбувалося 25 жовтня, читайте у трансляції: Нове інтерв'ю Зеленського та нюанси з Олешками. Хронологія війни — день 1705