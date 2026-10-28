Попадание в дом в Харькове и пожар на металлургическом комбинате россиян. Хронология войны — день 1708

28 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 28 октября. Дроны атакуют российские города, а враг не прекращает терроризировать украинцев. Между тем, на дипломатическом треке наблюдается значительное свержение, ведь уже на следующей неделе могут состояться трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной о приближении мира.

Как проходит 1708-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В результате прилета по дому в Харькове количество пострадавших возросло до 4.

Горит металлургический комбинат в Липецке. Также, вероятно, были взрывы на аэродроме. Массированная атака БПЛА на другие регионы РФ продолжается.

С ситуацией в Украине 27 октября можно ознакомиться в этом материале: Сильнейшие позиции Украины на фронте и взрывы в Липецке. Хронология войны — день 1707

О новостях и событиях 26 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия прилетов в Киеве и новые правила бронирования. Хронология войны — день 1706

О происходящем 25 октября читайте в трансляции: Новое интервью Зеленского и нюансы с Олешками. Хронология войны — день 1705